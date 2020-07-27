رساله من فرح بهلوي زوجه الشاه الى الشعب المصرىً بمناسبه ذكرى الشاه

أصدقائي المصريين الأعزاء،￼

نظ ًرا للقيود التي يفرضها هذا الوباء العالمي، نأسف أنا وعائلتي والعديد من المواطنيين الإيرانيين عن عدم قدرتنا على السفر إلى مصر يوم 27 يوليو 2020 لتكريم ذكرى زوجي جلالة الشاه الراحل محمد رضا بهلوي.

عندما تركنا أنا وزوجي إيران يوم 16 يناير 1979 ، توجهنا أو ًلً إلى أسوان حيث قام الرئيس الراحل أنور

السادات وزوجته السيدة جيهان السادات بالترحيب بنا ترحي ًبا حا ًرا. وبعد إقامة قصيرة في بلدكم الجميل مصر،

إنطلقنا أنا وزوجي في رحلة طويلة وشاقة إلى العديد من البلدان، باحثين عن ملا ٍذ آمن لنا والأهم من ذلك عن ٍ

مكان يستطيع جلالته تلقي فيه العناية الطبية التي كان في أمس الحاجة إليها.

وعند وصولنا إلى بنما، كان زوجي بحاجة إلى إجراء عملية جراحية عاجلة ولكنه لم يكن مستع ًدا للخضوع لها في مثل هذه الظروف غير الآمنة وغير المستقرة . لذا كنا نبحث يائسين عن مكان يمكن لجلالته أن يتلقى فيه الرعاية الطبية التي يحتاجها. وفي خضم هذا القلق والًضطراب الحاد، اتصلت بصديقتي جيهان السادات، ووصفت لها موقفنا البائس للغاية. حيث قالت لي أنها ستناقش الأمر مع الرئيس السادات، واتصلت مرة أخرى خلال فترة قصيرة لتخبرني الآتي: “تعالوا إلى مصر”. سيظل هذا التعبير الرائع عن الرحمة والشجاعة والنية

الطيبة محفو ًرا إلى الأبد في قلبي.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي نشعر فيها بالأمن والأمان منذ أن تركنا إيران.

ما قدمه الرئيس السادات إظها ًرا للولًء إلى صديقه كان بمثابة موقف يضع الإنسانية والأخلاق قبل أية اعتبارات سياسية، مما يعد ضمن المقومات التي تميز حتى الآن الشعب المصري تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولً يرجع حبنا الشديد لمصر وشعبها العظيم إلى أربعة عقود فقط ، ولكن سنظل أنا وعائلتي والكثير من الإيرانيين ممتنين للشعب المصري العظيم لما قدمه لنا من ملجأ آمن وما أظهره لنا من حسن الضيافة.

نحن نتطلع إلى اليوم الذي سترفع فيه القيود عن السفر وتستطيع قدمنا أن تطأ مرة أخرى بل ًدا نعتبره وطننا الثاني. وحتى هذه اللحظة، أتقدم إليكم بخالص الأمنيات بالأمن والأمان والرخاء.

تحيا مصر ! فرح بهلوي