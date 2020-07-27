إنزال العلم الأمريكى من بمقر القنصلية اللأمريكية فى الصين: اليوم

أغلقت اليوم الصين مقر القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد ، وقالت وزارة الشؤون الخارجية الصينية في بيان لها أن القنصلية الأمريكية في تشنغدو بإقليم سيتشوان ،أُغلقت اعتبارا من العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين وإن السلطات الصينية دخلت مبنى القنصلية من الباب الأمامي.

وجاء ذلك ردا على طرد موظفي القنصلية الصينية في مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية ،وأعلنت الصين يوم الجمعة أنها طلبت من الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في تشنغدو ومنحت الأمريكيين 72 ساعة لإخلائها وهي نفس المدة التي منحتها واشنطن لبكين لمغادرة قنصليتها في هيوستون والتي أُغلقت يوم الجمعة.

من جانبه صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة رويترز ”نشعر بخيبة الأمل من قرار الحزب الشيوعي الصيني وسنبذل جهدنا لنواصل تقديم خدماتنا للناس في هذه المنطقة المهمة عبر مواقعنا الأخرى في الصين“.

ولم يعد العلم الأمريكي يرفرف بمقر القنصلية بعد إنزاله في الساعة 6:18 صباح يوم الاثنين بحسب مقطع فيديو التقطه صحفي ونشره تلفزيون الصين المركزي بحسابه على منصة ويبو التي تشبه تويتر.

تأتي السيطرة على القنصلية في خضم تصاعد حاد للتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم والذي بدأ برؤية موظفين بقنصلية الصين في هيوستون وهم يحرقون وثائق في فنائها يوم الثلاثاء الماضي قبل ساعات من إعلان بكين أنها تلقت أمرا بإخلاء المنشأة.

وتراجعت العلاقات الأمريكية الصينية إلى أسوأ حالاتها في عقود بسبب مجموعة من القضايا التي تشمل التجارة والتكنولوجيا وجائحة كوفيد-19 ومطالبات الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي وحملتها القمعية في هونج كونج.