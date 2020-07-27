إجراءات مشددة خلال جازة العيد لمتابعة مخالفات البناء

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للتحايل على قرار وقف البناء لمدة ٦ أشهر خلال اجازة عيد الأضحى المبارك مشددا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .