محمود سلامه: مبادرة “مايغلاش عليك” ستحدث طفرة ورواج فى الصناعة المحلية

قال محمود سلامه، أمين شئون الصناعة والتجارة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن مبادرة “مايغلاش عليك” تأتى فى إطار تشجيع المنتج المحلى، وذلك لتحفيز الاستهلاك، وحرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل، مما يساهم بشكل كبير فى الحد من تداعيات فيروس كورونا الذى انعكس بصورة واضحة على العديد من دول العالم.

وأوضح سلامه، فى بيان له اليوم، أن المبادرة بها نسبة خصومات تصل إلى 20%، بالإضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وهذا بدوره سيكون له مردود كبير على الصناعة الوطنية.

وأكد القيادى بحزب مستقبل وطن، أن تلك المبادرة تعد ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بملف محدودي الدخل بشكل مباشر، وأنها تهدف أيضا لتحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة المصرية، وتحفيز المنتج المحلى، مما يعني انتعاش حركة التجارة الداخلية، وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار تناسب كافة الشرائح، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب .

وأشار سلامه، إلى أن المبادرة يشارك فيها أكثر من 1500 شركة ملابس، وبهذا تهدف لإعادة الروح للقطاع مرة أخرى بعد تعرضه لخسائر فادحة بسبب انتشار فيروس كورونا .