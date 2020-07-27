وزير النقل يتفقد محطة مترو الزمالك ويطمئن سكان العقار المنهار: القطار خفيف على قضبان معزولةوأمن

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل صباح اليوم بتفقد محطة صفاء حجازي بالزمالك بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق لمتابعة البدء في حقن التربة اسفل السور الخارجي واحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين واسفل العمود المتضرر من العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك والذي نتج عن هروب التربة اسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط اثناء عمل الماكينة

في بداية الزيارة اعلن د. عمرو علي عبد الرحمن رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية هندسة عين شمس تقرير اللجنة الفنية الهندسية المكلفة باعداد تقرير عن حالة العقار وسور السفارة حيث صرح د. عمرو على عبد الرحمن أن التوصيات التى خرجت بها اللجنة والخاصة بما حدث بالعقار تمثلت في الاتي ( متابعة رصد العقار والذي تقوم به الهيئة القومية للانفاق والشركة المنفذة لكل ساعة ويتم بعد ذلك زيادة الرصد الي 4 ساعات ولحين الانتهاء من مرور الماكينة وتبطين جسم النفق ويتم المحافظة على الضغوط حول الماكينة داخل جسم النفق مع مراعاة استرجاع التربة اسفل الاساسات وبالمنطقة التي حدث هروب التربها بها وذلك باستخدام الخرسانة وحقن فراغات التربة بمونة الاسمنت غير القابل للانكماش وان يتم الكشف على احد القواعد لاحد الاعمدة الداخلية للتعرف على نوعية الاساسات مضيفا انه بعد التأكد من الانتهاء من ملء الفراغات داخل المنطقة التى حدث بها هروب للتربة يتم صب بلاطة خرسانية مسلحة بمنطقة الركن بالعقار رقم 17 كما سيتم ملء الشروخ بحوائط المباني بمونة اسمنتية وبعدها سيتم صلب الهيكل الخرساني للعقار رقم 17 من هذه الناحية ( ركن العمارة ) بالدور الارضي وبعد صلب هذه الباكية للعقار يسمح لماكينة الحفر باستكمال عملها وسيتم رصد العقار مساحيا لمدة اسبوعين كما سيتم ملء فراغات التربة اسفل القواعد من الخارج من جهة مبني سفارة البحرين حتي التأكد من ملء جميع الفراغات

وفي حديثة الي وسائل الاعلام خلال زيارتة لموقع العقار اكد وزير النقل ان سكان العقار لو لديهم اي طلبات بخصوص التقرير نحن في صف السكان وخاصة فيما يتعلق باجراءات التامين والسلامة واليوم بدءنا باجهزة الرصد وهي اول توصية وضعتها اللجنه لرصد حركة العقار و سوف ننفذ ما جاء بالتقرير وان ماجاء بالتقرير بان التربة هربت من اساسات الركن والمجاور لسفارة البحرين ( قاعدة العمود الذي بهذا الركن ) وهو الركن الوحيد المتضرر وليس اي مكان اخر بالعمارة وان توصيات اللجنة اشارت الي ان تنفيذها بالكامل لن يتعدي اسبوعين بسبب فترة اجازة العيد والتى تشهد الي حد ما نقص في العمالة ولكن المقاولون العرب وشركة اوراسكوم بما لهم من خبرة وباع كبير في مجال الانشاءات وسند العقارات ستقوم بالتنفيذ على اكمل وجه واعادة الامان للعمارة من الناحية الهندسية وسيقومو بالصلب والتدعيم خلال اسبوعين خاصة وانهما يقومان بتنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع شركة فينسي الفرنسية

وأكد الوزير على انه بعد دخول الماكينة الحائط الامامي للمحطة واستكمال الحقن في الحلقيتن او الثلاثة المتبقيتين حول الماكينة وان بناء الحلقات الخرسانية امام وجه المحطة والحقن حولها في حد ذاتة تثبيت للتربة لاننا نقوم بالحقن بضغط من داخل الماكينة والمونة داخله محقونة تحت ضغط فهي تقوم بتخلخل التربة من الداخل مع ماكينة الحقن التي سيتم العمل بها فورا للحقن من الخارج وماكينة الحفر ستبطن الثلاث حلقات المتبقيين وتحقن خلفهم فيتم ضغط الحقن من اسفل فاكون قد حقنت من اسفل ومن اعلي وهذا تثبيت وتدعيم سر يع للعقار مضيفا ان الماكينة حفرت من النيل حتي موقع العقار تقريبا في حدود 200 متر حيث يوجد 5 عقارات قبل ذلك ولم يتأثرو وبعد ذلك لا يوجد محطة بالزمالك سوي محطة صفاء حجازي حيث تتجه الماكينة الي الكت كات والمنشآت التى حول المحطة أمنة تماماً لان المحطة عبارة عن صندوق خرساني قوي جدا يتكون من حوائط وارضية واسقف مدعمة وخاصة ان المباني المجاورة مباني خفيفة والمحطة انتهت بالكامل من الاعمال الانشائية .

واحب ان أطمئن سكان الزمالك ان حركة قطارات المترو فيما بعد اثناء تشغيله مستقبلا ستكون امنة لان القطار هو قطار خفيف على قضبان معزولة يمشي في نفق معزول والقضبان محمولة على بزلت وهو ما حدث في خطوط المترو التى تعمل حاليا مثل الخط الاول والثاني والجزء الاول والثاني من الخط الثالث للمترو وقد تم تنفيذ هذه المراحل كلها وفق اسس هندسية مؤمنا تمام مثلها مثل شبكات المترو في العالم كله ولم تؤثر على العقارات خاصة وانها تنشأ وتنفذ وفق اسس هندسية عالية جدا كما قام الوزير يرافقة سفير دولة البحرين الشقيقة بتفقد سور السفارة والغرفة الملحقة بالسور والتى تأثرت بسبب هروب التربة وكذلك تفقد المبنى الرئيسي بالسفارة حيث اكد الوزير انه سيتم بالبدء في المعالجة فورا و الاطمئنان على كافة مباني السفارة .

وبعد ذلك التقي الوزير بأحد سكان العمارة حيث اكد له اننا في خدمة اهالي الزمالك واي مواطن مصري وسنقوم بكل الاجراءات الخاصة بتدعيم العمارة وتحقيق صالح سكان العمارة في اي طلبات خاصة بهم واننا نقف جميعا في صف واحد وان اهالي الزمالك سيسعدون بمترو الانفاق عندما يبدء تشغيله في الزمالك وسيفتخرون بانهم شاركو في هذا المشروع القومي الهام لافتا الى ان سكان الزمالك مع استكمال الخط الثالث للمترو سيستطعون الوصول الي العاصمة الادارية الجديدة بدون ركوب اي مواصلات اخري .