وزير التموين : الاعلان عن تأسيس شركة ادارة البورصة السلعية قريبا

اعلن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية ان مجموعة اللولو من احد المستثمرين المشاركين فى تنمية البنية الاساسية فى التجارة الداخلية وتم توقيع عقود انشاء 4 هايبر فى حضور رئيس الوزراء ومع جهاز تنمية التجارة الداخلية وقال انه فى اقل من عام نصف وسوف يتم انشاء ايضا 10 أماكن ومنطقة لوجستية لافتا الى ضرورة وجود مناطق لوجستية متخصصة ومتعددة الأنشطة مثل منطقة الغربية فيها العديد من الأنشطة بجانب مناطق متخصصة جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هايبر لمجموعة اللولو الاماراتية الفرع رقم 190 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر ب 200 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الي 1000 فرصة عمل بحضور معتز الالفى الشريك المصرى لمجموعة لولو الاماراتية وحذيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر وممثل سفير الهند. واضاف الوزير انه سيتم طرح المستودعات الاستراتيجية العملاقة قريبا وايضاً انشاء هايبر وبدون وجود البنية الاساسية للتجارة الداخلية كما ان التجارة الداخلية تمثل 18٪؜ من الجماعى الدخل القومى ونستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة ، وان ذلك يقلل عنصر النقل يمثل 10 ٪؜ وقد يصل الى 15% من ثمن المنتج وأن تقليل تداول حلقات السلع وتقليل الفاقد يؤدى الى انخفاض الاسعار للمستهلك . وأوضح الوزير انه سيتم الاعلان عن تأسيس الشركة التى سوف تقوم بأعمال البورصة السلعية قريبا وقد يكون قبل عيد الاضحى المبارك لافتا الى انه بدون وجود مخازن معتمدة لن يكون فيه بورصة سلعية وتانى ستنظم عمليه العرض والطلب وأن صاحب السلع او مزارع سيستطيع الاعلان عن المنتجات الخاصة به . وزير التموين : عمل جميع المخابز فى عيد الاضحى ومن يحصل على اجازة لا يتعدى 10% كما أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية ان كافة اجهزة وزارة التموين استعدت لعيد الاضحى المبارك وأن كل مديرية ستقوم بانشاء غرفة عمليات ومتابعة الاسواق للتأكد من الذبح داخل المجازر كما ان الذبح بيكون بدون مقابل فى المجازر التابعة للدولة . واضاف الوزير ان كافة المخابز سوف تعمل خلال ايّام العيد ويتم توفير الدقيق مقدما كما يتم تسليم الدقيق للمخابز كمخزون من 3 الى 5 ايّام احتياطى وان بعض المخابز طلبت اجازة بحيث يكون عدد المخابز الإجازة لا يزيد عن 10الى 15% جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هايبر لمجموعة اللولو الاماراتية الفرع رقم 190 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر ب 200 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الي 1000 فرصة عمل بحضور معتز الالفى الشريك المصرى لمجموعة لولو الاماراتية وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر وممثل سفير الهند وزير التموين.. المجمعات ستعمل يوم الوقفة واليوم الأول من العيد وزير التموين.. ضخ ثلاثة ايام من الدقيق لكل مخبز وزير التموين اللحوم السوداني الطازجة بالمجمعات ٨٥ جنيه والبرازيلي الطازجة من 90 إلى ١٠٠ والبرازيلي المجمدة ٦٥ جنيه وزير التموين.. انشاء٣٦ شادر بالمحافظات لبيع الخراف الحية ب ٥٨ للكيلو القائم وزير التموين : توفير 18 الف راس ماشية استعدادا لعيد الاضحى أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية توفير 18 الف راس ماشية فى حجر ابو سنبل استعدادا بعيد الاضحى المبارك حيث يوجد كميات كبيرة من اللحوم وباسعار أقل من الإسواق الاخرى حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية ب85 جنيه والبرازيلي الطازج من 90 الى 100 جنبه وايضاً اللحوم البرازيلى المجمد بسعر 65 جنيه للكيلو كما يتم طرح اللحوم البلدى فى الاسواق من 90 الى 120 جنيه جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هايبر لمجموعة اللولو الاماراتية الفرع رقم 190 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر ب 200 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الي 1000 فرصة عمل بحضور معتز الالفى الشريك المصرى لمجموعة لولو الاماراتية وحذيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر وممثل سفير الهند