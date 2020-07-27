وزير التموين فتح منافذ البيع المجمعات الاستهلاكية وقفة وأول يوم عيد الاضحى

أعلن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية فتح منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة وقفة وأول يوم عيد الاضحى لاستمرار طرح اللحوم للمواطنين كما يتم توفير خراف حية بسعر 58 جنبه قائم بالاتفاق مع وزارة الزراعة فى عدد 36 شادر فى 16محافظة بجانب ايضا استيراد خراف مبردة من السودان بسعر 90 للكيلو والضأن الطازج البلدى ب100 جنيه المجمد البرازيلي 65 جنيه جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هايبر لمجموعة اللولو الاماراتية الفرع رقم 190 علي مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر ب 200 مليون جنيه وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الي 1000 فرصة عمل بحضور معتز الالفى الشريك المصرى لمجموعة لولو الاماراتية وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو فى مصر وممثل سفير الهند واضاف الوزير انه تم زيادة اللحوم الموردة لوزارة الأوقاف لصكوك الإضاحى من 700 طن الى 1000 طن لحوم كما يتم طرح اللحوم البلدى فى الإسواق من 90 الى 120 جنيه