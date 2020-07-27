وزيرا الرى والزراعة يبحثا آلية تحديث منظومة الري وخطة الموسم الزراعي القادم

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى إجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الاستاذ السيد القصير وزير الزراعه و استصلاح الأراضى، وذلك بحضور بعض القيادات التنفيذية بالوزارتين لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنُظم الري الحديث والعديد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين

و يذكر ان وزارتا الزراعة والري سيقومان بعمل تصميم لشبكات الرى الحديث و تحديد نوع الرى الحديث المناسب و تنفيذ حملات توعية من قِبل الارشاد الزراعي ، اضافة الى تأهيل الترع الفرعية من تبطين و أعمال صناعية و دراسة المناوبات الحالية و تغييرها بما يتناسب مع طرق الرى الحديث و استمرار عقد ندوات التوعية التى يتم تنفيذها من جانب اجهزة التوجية المائى بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية و فوائد الرى الحديث

كما تطرق الاجتماع الى الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد والتخطيط له بشكل يحافظ على توفير الاحتياجات الغذائية والاستغلال الامثل الموارد المائية في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد .

وفي ذات السياق فقد تناول الاجتماع كيفية توفير الاحتياجات المائية للمساحات المخطط زراعتها وآليات التوسع في المساحات المنزرعة مستقبلا. وقد اتفق الوزيران على عدم السماح بأي مخالفات للمخطط الزراعي وتطبيق اجراءات صارمة وغرامات للمخالفين .