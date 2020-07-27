” اكتب لي جواب ” ..حملة اعلامية لاستعادة بريق الكلمة المكتوبة وتقليل مخاطر التكنولوجيا 

دشن الكاتب الصحفي محمد الصناديلي صباح اليوم حملة اعلامية جديدة بعنوان ” اكتب لي جواب ” وتهدف الى العودة لكتابة الخطابات بالقلم والورقة وارسالها بالبريد مرة أخرى لتقليل مساحة وسائل الاتصال التليفوني والالكتروني لتخفيف مساوئ استخدامها على المخ والمشاعر والاعصاب وتقليل مخاطر التكنولوجيا وتأثيرها على الحياة الاجتماعية بشكل عام .

قال الكاتب محمد الصناديلي ان الحملة تهدف لاستعادة بريق الكلمات المكتوبة بخط اليد وتاثيرها المعنوى الملموس في تقليل التباعد الاجتماعي والتواصل الانساني الطبيعي من جديد وتمنى ان تنال اعجاب ومشاركة المصريين والعرب وان تكون بداية جديدة في زمن الكورنا مثلما عادت الطائرات الورقية لتطير في سماء المدن والقري في الشهور الماضية .

اضاف الصناديلى : ” متاح لكل الناس المشاركة في الحملة من خلال كتابة عناوين المنزل او العمل ومشاركة بوستات الحملة ودعهما وتشجيع الاهل والاصدقاء على كتابة الخطابات باليد وارسالها لمن يحبون على ان تشمل الخطابات كل ما تريد كتابته للشخص المرسل اليه .

ويمكن لمن يريد مراسلتي بالبريد على عنوانى التالي :

مصر _ القاهرة _ ١١١ شارع رمسيس _ جريدة الجمهورية _ الكاتب الصحفي محمد طلعت الصناديلي