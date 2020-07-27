شاهد..عمرو عزت حجاج لـ”صباحك مصري” :تعلمنا في حزب التجمع و”التنسيقية” أن المعارضة هي طرح المشكلة والحل

قال عمرو عزت حجاج مرشح تنسيقية شباب الاحزاب عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية من أجل مصر خلال لقاء مع شباب التنسيقية المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ علي برنامج “صباحك مصري”، أن :”قصة ،دمج الأحزاب لا تأتي بقانون لكن تأتي بإرادة وصحيح أن الساحة السياسية فيها اكتر من ١٠٩حزب واغلبهم برامجهم متشابهة ، والأحزاب الي تعتقد أنها تستطيع أن تندمج يقعدوا مع بعض وتندمج لكن قصة السيولة الحزبية لا تقلق تماما ، الجزئية الهامة التي أريد الإشارة اليها هي دور لجنة شؤون الأحزاب حيث يفترض أن كل حزب سياسي له ولائحة وملف بلجنة شئون الأحزاب وعلي اللجنة متابعة ممارسة الحزب لدوره ، هل له مقرات هل يمارس دوره ، هل يعقد مؤتمراته أو لجنته العليا كل خمس سنوات ام لا وفي حال عدم القيام بهذا تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.”

وعند سؤاله عن هل تمثيل حزب التجمع تمثيل حقيقي في القائمة أم صوري؟..أجاب قائلاً :”إن حزب التجمع ليس حزب وليد اللحظة فقد تأسس مع تدشين المنابر في عهد السادات، عام ١٩٧٦ وكان له تمثيل نيابي في مجلسي الشعب والشورى وكان تمثيله النيابي واضح جدا ، وحزب التجمع يمثل المعارضة الوطنية التي تصدح داخل البرلمان بالمشكلة والحل ، فقيادات الحزب السابقة والحالية الممثلين لنا في المجالس النيابية دائما عند الاعتراض علي قرارات الحكومة أو بعض القرارات الاقتصادية والاجتماعية أو اي قضية تمس الساحة السياسية كانوا يطرحون المشكلة والحل ، وهنا لا نستطيع مقارنة المعارضة الوطنية بالمعارضة التي تدعي البطولة ، فقد تعلمنا في الحزب والتنسيقية أن المعارضة هي طرح المشكلة والحل .”..