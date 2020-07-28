“الإعلام المصرى وقضايا المجتمع».. كتاب جديد لـ”حسام الضمراني” يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة

يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة كتاب حول “الإعلام المصرى وقضايا المجتمع».. كتاب جديد لـ”حسام الضمراني” كتاب” الإعلام المصرى وقضايا المجتمع: تحديات الحاضر ورهان المستقبل”، وذلك عن مكتبة جزيرة الورد. وينقسم الكتاب لخمسة فصول هي :” كيف ننهض بوسائل الإعلام فى مصر؟..”الخروج من القمم”، و ” الإعلام المصري و قضايا مجتمعية شائكة، و “إفريقيا على اجندة الإعلام المصري”، و” الإعلام المصري والتبعية للغرب”، و” الإعلام المصرى و مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية”. فى الوقت نفسه، يصدر للكاتب الصحفى حسام الضمراني كتابه الثاني وهو قيد الطبع تحت عنوان ” الصحافة اليسارية فى مصر: خلال ربع قرن (1978_2011م)” عن “جزيرة الورد”