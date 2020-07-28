خالد جلال ناعيا “حسن عطية” : فقدنا علم من أعلام النقد المسرحي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الناقد المسرحى الكبير ” حسن عطية” الذى رحل عن عالمنا أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض, وقال جلال، إننا فقدنا اليوم علم من أعلام النقد المسرحي، واستاذ تخرج علي يده العديد من شباب الحركة المسرحية والنقدية في مصر والوطن العربي، وحفر اسمه فى قلوب محبينه وأصدقائه وتلاميذه، ومثله يرحل عنا جسده، لكن تبقى أعماله وسيرته خالدة بيننا .

حصل الناقد المسرحى “حسن عطية” على الدكتوراه من العاصمة ‏اﻹسبانية مدريد، وهو أستاذ الدراما ونظريات النقد وعلوم المسرح بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وعمل سابقا عميدا للمعهد العالى للفنون الشعبية، ‏وعميدا ‏للمعهد العالى للفنون المسرحية، ورئيسا للمهرجان القومي للمسرح، ومدير تحرير مجلة “الفن المعاصر” . ونشر له العديد من ‏الإصدارات، كما أشرف على وناقش العديد من رسائل الدكتوراة والماجستير، وكان عضوا بلجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضوا باللجنة العليا للتخطيط الدرامي بالإذاعة المصرية، وعضوا باللجنة العليا للدراما بمدينة الإنتاج الإعلامي.