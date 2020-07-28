“دياب” يدعو للحذر بعد التصعيد العسكرى على الحدود مع إسرائيل

قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب اليوم الثلاثاء إن إسرائيل اعتدت على سيادة بلاده عبر ”تصعيد عسكري خطير“ على الحدود يوم الاثنين ودعا إلى الحذر في ظل التوتر, وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من جماعة حزب الله للتسلل عبر حدود لبنان يوم الاثنين، وهو ما نفته الجماعة الشيعية المدعومة من إيران. وأحصى شاهد من رويترز في لبنان عشرات القذائف الإسرائيلية التي سقطت على منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.