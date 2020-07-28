تراجع أسعار الذهب بعد صعود قياسي مع توقف تراجع الدولار

قلص الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء بعد صعود قياسي, في حين عوض الدولار جزءا من خسائره إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين والمراهنة على تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسات ميسرة دعم إغراء الذهب كملاذ آمن, وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1943.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش ولكن دون ذروة عند 1980.57 دولار للأوقية، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1934.90 دولار, كما قلصت الفضة مكاسبها وارتفعت 0.7 بالمئة بعد أن زادت بما يصل إلى 6.4 بالمئة إلى 26.19 دولار للأوقية, وارتفع مؤشر الدولار من أقل مستوى في عامين مع ترقب السوق إقرار حزمة إنقاذ مالي جديدة, وفقد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 931.32 دولار وخسر البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 2263.84 دولار.