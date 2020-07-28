مجدي البدوى فى اجتماعه مع “عمال الأسكندرية”:أحسنوا الإختيار فى انتخابات مجلس الشيوخ.

حث مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المحلى لعمال الاسكندرية على ضرورة المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ واختيار الأعضاء الذين يساندون الدولة المصرية ويقفون معها فى مواجهة الأخطار المحدقة بها.

وأكد “البدوى” أثناء الاجتماع الذى عقد أمس الإثنين بمقر اتحاد عمال الاسكندرية ان من يقف مع الدولة المصرية ينحاز بالتأكيد لعمال مصر لأنهم عصب الاقتصاد والمحرك الأساسى للتنمية.

وشدد البدوى على ان مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم فى وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية وهما عصب الحياة بالنسبة للعمال ،موضحا أن اختيار أفضل المرشحين سيساهم بشكل كبير فى هذه السياسات و التى تؤثر بشكل مباشر فى حياة العمال.