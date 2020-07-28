حلقة خاصة عن عيد الاضحى بـ “اسرتى”.. اليوم

يقدم برنامج ” اسرتى”، حلقة خاصة ، اليوم، عن عيد الاضحى المبارك ، وذلك من خلال لقاء مع دكتورمحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة ، والذى يتحدث عن نصائح الطب الوقائي للمواطنين قبل العيد للوقاية من فيروس كورونا ، بالاضافة الى لقاء اخرمع مع دكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية ،ويتحدث عن تأثير الإكثار من أل اللحم في العيد على الصحة، البرنامج من اعداد وتقديم نجلاء عرفة وسامح عفيفى، ويذاع على صوت العرب فى الثانية عشر ظهرا.