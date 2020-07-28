وزيرة التجارة والصناعة تعتمد خطة قبول دفعة جديدة بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على خطة قبول دفعة جديدة للعام التدريبي 2020/ 2021 بمراكز التدريب المهني بمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة للوزارة وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية للحصول على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل لشهادة دبلوم المدارس الفنية الصناعية.

وقال عمرو جمعة، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني إن المصلحة تمثل الذراع التنفيذية للوزارة لادارة منظومة التدريب المهني المؤهل للعمل بالقطاع الصناعي حيث تعمل في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة وبما يسهم في إحداث توازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، مشيراً الى ان المصلحة تستهدف تخريج نوعية متميزة من العمالة الماهرة تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وذلك باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح جمعة أن خطة العام الحالي تتيح ولأول مرة ملء استمارة التقديم إلكترونياً من خلال روابط تسجيل للطلبة المتقدمين والتي تم نشرها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمصلحة وتتضمن نموذج استمارة تقديم لطلب الالتحاق بمراكز التدريب مجاناً على docs.google.com وذلك منعاً للتكدس داخل المراكز وعملاً بالإجراءات الاحترازية المتبعة حالياً لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه سيُتاح أيضاً التقديم يدوياً بكل مركز لأول مرة بدلاً من تجمعات المناطق على أن تُقسم الأيام طبقاً للحروف الأبجدية أو المجموع.

وأضاف رئيس المصلحة أنه تم تحديد الحد الأدنى لدرجات القبول في كل مركز على حدة، وذلك تماشياً مع مدى الإقبال والكثافة السكانية، مع الحفاظ على نسبة قبول الفتيات في المهن التدريبية المناسبة لهم، مشيراً إلى أنه من المقرر قبول العام الحالي 16 ألف طالب وطالبة وذلك حتى الوصول الى الطاقة الاستيعابية لكل مركز، حيث تم مراعاة عند تحديد الأعداد التقريبية التي سيتم قبولها بالمراكز المختلفة وفقاً لعدد من الأسس تتضمن الموارد التعليمية والتدريبية والكوادر البشرية المتاحة، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمراكز التدريبية، بالإضافة إلى الفرص التدريبية المتاحة بالمصانع والشركات لتنفيذ التدريب التطبيقي والتبادلي.

وأوضح جمعة أن مراكز التدريب التابعة للمصلحة تضم مهن الحاسب الآلي وسيارات المراكز الكورية والتبريد والتكييف واللحام والحدادة والخراطة وماكينات الورش والالواح المعدنية والعدد والضبعات وبرادة المواسير وسباكة المعادن والالوميتال والكريتال والميكانيكا والطباعة والغزل والنسيج ومهن السيارات والطباعة والملابس الجاهزة ونجارة الاثاث وplc,cnc ومهن أخرى، لافتاً إلى أن المصلحة تعمل حالياً على الإعداد للعام التدريبي الجديد ومتابعة تنفيذ المخطط لعام 2020/2021 وتجهيز مراكز التدريب للحصول على الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

ونوه إلى أن المصلحة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بتطوير وتنمية عدد من المراكز التدريبية عن طريق الشراكة مع شركة ABB لتطوير مهن التحكم الآلي بمراكز التدريب المهني بكلٍ من مناطق الحوامدية وشبرا الخيمة ودار السلام والعاشر والإسكندرية، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة BTM للأزياء لإدارة وتشغيل مركز التدريب المهني بحي الأسمرات وتوفير الدعم الفني لتشغيل المركز في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة لسكان حي الأسمرات بدعم من البنك المركزي والبنك الأهلي ، فضلاً عن الشراكة والتعاون مع مؤسسة ام حبيبة للتدريب على مهنة الطاقة الجديد والمتجددة بمركزي أسوان وكوم أمبو. وتتضمن شروط الالتحاق بمراكز التدريب المهني ما يلي:

1. الحصول على شهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية خلال العام الحالي 2019/2020 والسابق 2018/2019 (وتكون اللغة الأجنبية هي الانجليزية). 2. ألا يزيد عمر (الطالب / الطالبة) عن 18 سنة في أول أكتوبر للعام الدراسي 2020/2021. 3. الحصول على الدرجات التي يحددها تنسيق القبول لكل مركز. 4. اجتياز اختبارات القدرات المهنية والكشف الطبي لممارسة المهنة المتقدم إليها. 5. يفضل أن يكون من أبناء المنطقة السكنية التي بها المركز. 6. أولوية القبول في مهن (الحاسب الآلي – السيارات – CNC خراطة – CNC فرايز –التبريد والتكييف) للأعلى مجموعاً وطبقاً للتنسيق الداخلي الذي يعتمده رئيس المصلحة. 7. لا يتم تسجيل الطالب وإخطاره بتخصصه ألا بعد تسليم المستندات المطلوبة وبعد اجتيازه الاختبارات المذكورة بعالية وسداد المصروفات الدراسية المقررة.