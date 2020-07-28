رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصناعة الموقف التنفيذى لإقامة مجمعات للصناعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بإقامة مجمعات صناعية للصناعات المتوسطة والصغيرة فى عدد من المحافظات. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المجمعات الصناعية فى زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة، حيث تنتشر المجمعات فى مختلف محافظات مصر، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ النهائية، وتجهيز المرافق والخدمات، والطرح على المستفيدين طبقا للأنشطة التى تم تحديدها. وفى مستهل اللقاء، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ 13 منطقة صناعية، موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، تضم 4311 وحدة صناعية، يتم إقامتها على مساحة كلية تصل إلى 538 فدانا.

وأضافت الوزيرة أنه يتم إقامة الوحدات الصناعية داخل المجمعات على مساحات مختلفة، بما يلبى احتياجات ومتطلبات اصحاب المصانع والمستثمرين، مشيرة إلى أن المجمعات الصناعية تضم العديد من المبانى الادارية والخدمية، إلى جانب وجود أماكن مخصصة كمنافذ لبيع المنتجات، وأماكن أخرى كمعارض، منوهة إلى أنه تم طرح عدد من الوحدات داخل هذه المجمعات الصناعية وتقدم للحصول عليها عدد كبير من اصحاب المشروعات الصناعية، سواء عن طريق التمليك أو الايجار.

وأشارت الوزيرة إلى أن المعايير الأساسية فى اختيارات الانشطة الصناعية المستهدف إقامتها داخل المجمعات الصناعية، تعتمد فى المقام الاول على مقومات وامكانيات المحافظات التى يتم اقامة المجمعات بها، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة من المميزات التنافسية لكل منطقة، ومن ذلك توافر الأيدى العاملة، والثروات الطبيعية، وغيرها من المقومات الزراعية، إلى جانب الاهتمام بالعمل على جذب القطاع غير الرسمى للعمل فى هذه المجمعات، وتلبية طلبات المستثمرين، ومراعاة الاشتراطات البيئية فى إقامة المشروعات داخل هذه المجمعات الصناعية، وذلك سعياً لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، وتعميق التصنيع المحلى، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لساكنى المناطق المقام بها هذه المجمعات الصناعية.

ونوهت الوزيرة إلى أن الانشطة الصناعية المستهدف إقامتها داخل المجمعات الصناعية تضم الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيميائية، والنسيجية، ومواد البناء الديكورية، إلى جانب الصناعات البلاستيكية، مشيرة إلى ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبعض البنوك المصرية، بهدف تشجيع الاستثمار فى المجالات الصناعية، وبما يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك من خلال اتاحة وتجهيز الوحدات والاراضى الصناعية للمستثمرين، عن طريق تقديم تمويل مصرفى بعائد منخفض للمنشآت وفق مبادرة البنك المركزى فى هذا الشأن. وحول التوزيع الجغرافى للمجمعات الصناعية،

أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن هذه المجمعات يتم اقامتها فى مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، بما يسهم فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المحافظات، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشيرة إلى أنه يتم إقامة مجمع للصناعات البلاستيكية، بمنطقة مرغم 2، بمحافظة الاسكندرية، ومجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بميدان جهينة، بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الاحمر، إلى جانب مجمع المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، ومجمع حوش عيسي، بمحافظة البحيرة، ومجمعى الفيوم الخرسانى والمعدنى، بالإضافة إلى مجمع الصناعات ببياض العرب، بمحافظة بنى سويف، ومجمع الصناعات بالمطاهرة، فى محافظة المنيا، ومجمع الصناعات بعرب العوامر، بمحافظة اسيوط، فضلاً عن مجمع غرب جرجا، بمحافظة سوهاج، ومجمع الصناعات بمنطقة “هو”، بمحافظة قنا، ومجمع الصناعات بالبغدادى، بمحافظة الاقصر، ومجمع صناعات الجنينة والشباك، بمحافظة أسوان.