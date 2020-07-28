الإمارات تلزم القادمين إليها إبراز نتائج سلبية لـ “كورونا”

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ألزمت اعتبارا من أول أغسطس المقبل جميع الركاب القادمين إلى أبوظبي على متن رحلات الاتحاد للطيران وركاب الترانزيت عبر أبوظبي إبراز نتائج سلبية لفحص فيروس كورونا المستجد من قائمة المراكز الطبية المعتمدة الموجودة على موقع الاتحاد للطيران

www.etihad.com/‏destinationguide بالإضافة إلى موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إذا كانت أبوظبي وجهتهم النهائية.

كما طلبت إجراء فحص PCR خلال 96 ساعة قبل الوصول إلى أبوظبي وإبراز شهادة تحليل سلبية من أحد المراكز المعتمدة للصعود إلى الطائرة، ويتم إعفاء الأطفال دون سن الثانية عشرة وذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من إجراء الفحص في الوقت الحالى.