شهر زاد تصدر “الذهب الأبيض” لشريف عثمان

صدر حديثًا عن دار شهر زاد للنشر والتوزيع رواية “الذهب الأبيض”، للروائي شريف عثمان تقع الرواية في 190 صفحة من القطع المتوسط، بغلاف من تصميم يوسف السيد، وتلقي الضوء على ذبح وقتل الأفيال من أجل بيع العاج، أو ما يسميه المهربون لهذه التجارة الخطيرة بـ ” الذهب الأبيض” تدور أحداث الرواية المستوحاة من الواقع، بين القاهرة وكينيا والصين مرورًا بهونج كونج والولايات المتحدة وفيتنام، وتفتح الأبواب الموصدة عن هذه التجارة والقتل والتهريب ومافيا والملايين من الأموال التي تشير لفساد بعض الحكومات ، وتؤكد وجود يد من الموساد تعبث في إفريقية وصرحت الكتابة أسماء فخر الدين مسؤول النشر بدار شهر زاد، أن الروائي شريف عثمان من الكتاب المميزين بالدار والذي تعتز الدار بالتعامل معه.

وأضافت أن رواية “الذهب الأبيض” هي التعاون الخامس بين الراوي وشهرزاد للنشر والتوزيع، حيث كانت البداية مع ثرثرة القردة والطبعة الرابعة من صفية بمعرض 2019، وتلاها رواية مانهاتن القاهرة والطبعة الخامسة من بيبوليس بمعرض القاهرة 2020 وحاليًا بروايته المميزة الذهب الأبيض والتى صادف وقت طباعتها حادث قتل أنثى فيل في الهند التى قتلت وصغيرها بوضع ألغام لها بالطعام. ويذكر أن الكاتب الروائي شريف عثمان من مواليد 1980، خريج علوم سياسية، صدر له مجموعة كبيرة من الروايات والتي تمت ترجمتها للعديد من اللغات الأجنبية، ووزعت بجميع أنحاء العالم من بينها ” الراوي، يوميات ضفدع، بيبوليس، خمس ساعات، صفية، ثرثرة القردة، مانهاتن القاهرة”.