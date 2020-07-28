10L بأربعة كاميرات خلفية وشاشة فريدة من نوعها بتكنولوجيا NXTVISION

أعلنت شركة TCL عن أحدث إصدارتها فى عالم الهواتف المحمول بإطلاق هاتف TCL 10L الذى يُعد الهاتف الثانى الذى تطلقه الشركة فى السوق المصرى من خلال الموزع الحصرى لها شركة “اتصال” والتى اطلقت قبل أيام هاتف TCL PLEX.

وينطلق الهاتف الجديد TCL 10L بخصائص عديدة أهمها شاشة 6.53 بوصة FHD+ Dotch Display وهى من النوع IPS LCD التى تتميز بجودة 1080×2340 بكسل، وهى شاشة فريدة من نوعها وتعد الأقوى بين منافسيها لأن الهاتف مزود بتكنولوجيا NXTVISION التى توفر تجربة مشاهدة مذهلة بسبب توفر نقاء وتشبع للألوان مذهل تمكنك من تحويل جميع الفيديوهات من SDR إلى HDR .

ويتميز هاتف TCL 10L بأربعة كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى تأتى بجودة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية بجودة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثالثة فتأتى بجودة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى الكاميرا الرابعة والتى تأتى بجودة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4. كما يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بجودة 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.2 .

وبالنسبة لهواة التصوير فقد زود الهاتف بزاوية تصوير 118 مما تساعدك على التقاط صور وفيديوهات سينمائية.

ويحتوى الهاتف أيضا على خاصية الـ Blue Light reduction الذى يقلل من حدة ضوء الهاتف الذى يكون تأثيرة سيء على البصر ودورات النوم بنسبة 75% بدون التأثير على جودة الصور.

وياتى هاتف TCL 10 L بخصائص فريدة تميزه عن غيره من المنافسين، حيث إن الهاتف مزود بزر ذكى على الجانب يمكنك استخدامه حسب احتياجاتك. بضغطة واحدة يمكنك فتح تطبيق خاص من اختيارك، وبضغطتين يمكنك فتح تطبيق آخر، وبضغطة لمدة طويلة يمكنك فتح تطبيق ثالث مختلف. كما أن الهاتف مزود بـ Super Bluetooth الذى يمكنك من ايصال هاتفك بأى 4 أجهزة خارجية مما يتيح لك الفرصة للاستمتاع بوقتك مع أكبر عدد من الناس.

ويأتى هاتف TCL 10L بمعالج ثمانى النواة من النوع كوالكوم سناب دراجون 665 بتكنولوجيا تصنيع 11 نانومتر مع كارت شاشة من النوع Adreno 610. كما أن سعة البطارية الخاصة بالهاتف هى 4000 أمبير.

وينطلق هاتف TCL 10L بإصدارين الإصدار الأول يأتى بذاكرة عشوائية 6 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، والإصدار الثانى يأتى بذاكرة عشوائية 6 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت. كما يدعم الهاتف إضافة كارت ميمورى لزيادة السعة الداخلية، ويعرض الإصدارين من الهاتف بسعر 3888 جنيها و 4199 جنيها.