حازم هاشم.. نبض قلم

” نبض قلم” مجموعة من الأزجال للكاتب الصحفي الراحل حازم هاشم صدرت مؤخراً في كتاب، وتضمنت نقداً اجتماعياً وثقافياً عبر لغة ساخرة بها قدر كبير من المفارقة التي تقطر بالحكمة كما في قوله:

إحنا فداك ياوطن في كل وقت وحين / أطلب تجاب ياوطن

وادي احنا هو جاهزين / مادام خلاص العدو خلالها

خل وطين / مسيرة يوم نيهزم والظلم له آخر /

والمولي قادر قوي تنصرنا عالظلمين

ويكتب “هاشم” عن عبد الناصر مؤكداً دوره التاريخي والوطني قائلا:

شخصية فذة عطف بيها الزمان لينا

والمولي باعثه عشان يطلع لفوقي نبياً

بعد العذاب اللي عشنا فيه في ماضينا

ومادام معانا جمال حنول أمانينا

يذكر أن “حازم هاشم ” درس الأدب والنقد في أكاديمية الفنون وتخرد عام 1970 ، وعمل في مؤسسة دار الهلال ومجلة الإذاعة والتليفزيون وشارك في تأسيس جريدة الوفد والتي عمل بها مسئولا عن القسم الثقافي لسنوات طويلة .

وصدر له عدة كتب من أهمها ” المؤامرة الإسرائيلية على العقل المصري ” عام 1986 ، و” صور من الفساد الجامعي ” عام 1994، والذي عرض فيه كثير من الوقائع الصارخة التي تجري في بعض الجامعات المصرية .