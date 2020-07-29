 111 سيدة تخوض انتخابات “الشيوخ”:”قومى المرأة” ينظم دورات تدريبية للمرشحات والناخبات

أكدت د”مايا مرسى” رئيس المجلس القومى للمرأة أن عدد السيدات المرشحات لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة يبلغ عددهن 111سيدة منهن 91 سيدة بالنظام الفردى و20 مرشحة بنظام القائمة, وذلك من بين 787 مرشحًا للانتخابات .

وحول قدرة المرأة على خوض هذه المعركة الانتخابية أكدت “مايا مرسى “اننا نراهن على قوة المرأة المرشحة ووعى المرأة الناخبة ,لافتة الى أن تجربة المرأة فى انتخابات مجلس النواب خير دليل على النجاح الكبير للمرأة بالنظام الفردى فى اقتناص أصعب الدوائر الانتخابية وسط الكثير من الرجال المرشحين لتؤكد أن الكفاءة هى المعيار الأول للنجاح .

وحول دور المجلس فى دعم المرشحات أوضحت أن المجلس وضع خطة متكاملة من خلال اطلاق برنامج صوتك لمصر بكرة ..انتخابات مجلس الشيوخ 20 20 “لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى الناخبات والتصويت, وعلى مستوى المرشحات جارى تنظيم دورات تدريبية مجانية باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس عبر الإنترنت للمرشحات الراغبات فى الحصول على دعم فنى لتنمية مهارتهن الذاتية ورفع رصيدهن المعرفى فيما يتعلق بالبيئة الانتخابية قانونيا واجتماعيا وسياسيا, وسيتم تنظيم 6 دورات تدريبية على مستوى جميع المحافظات للأشخاص ذوى الإعاقة بهدف رفع وعى أعضاء فروع المجلس على مقعد ذوى الإعاقة, وتوعية الأشخاص ذوى الاعاقة بأهمية التصويت, كما أن المجلس بصدد تنظيم دورة تدريبية لمتابعى الانتخابات على آليات المتابعة واستقبال الشكاوى.