ارتفاع الحد الأدنى للقطاع الطبى بتنسيق الجامعات الخاصة:95% للطب و90% للصيدلة و80% للهندسة

تستعد الجامعات الخاصة لاستقبال الطلاب الجدد خريجي مرحلة الثانوية العامة، وأعلنت بذاتها عن تنسيق هذا العام والذى لم يختلف كثيرا عن العام الماضي، حيث بلغ الحد الادنى لكلية الطب البشري 95%، و90% لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي ، و80% لكلية الهندسة ، و70% لكليات الفنون التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب ، بينما 60% لكليات الإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة ، و55% لباقي الكليات.

وقد اقر المجلس الاعلى للجامعات الخاصة ، تحديد الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتي الصيدلة وطب الأسنان بنسبة 25% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل.

وتتضمن قواعد القبول للالتحاق بالجامعات الخاصة، تحديد موعد إغلاق باب التقدم للجامعات الخاصة والأهلية بعد أسبوع من إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الحكومى على أن تلتزم كل الجامعات بهذا الموعد ، وتعلن كل جامعة عن فتح باب التقدم الإلكترونى ومواعيد اختبارات القبول وتوقيتاتها سواء قبل نتيجة الثانوية العامة أو بعدها.

وشدد المجلس على الفصل تماما بين مصروفات التقدم والمصروفات الخاصة بأداء اختبارات القبول على أن يكون الحد الأقصى لمصروفات التقدم ( Application) هو 1000 جنيه .