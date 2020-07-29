بعد ملء أثيوبيا المرحلة الأولى ..وبطلب سودانى:تأجيل مفاوضات سد النهضه لـ 3 اغسطس المقبل

انتهت أولى اجتماعات الجولة الثانية للدول الثلاث” أمس الأول الاثنين “، برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى، إلى قرار تأجيل التفاوض لأسبوع واحد بناء على طلب السودان لإجراء المزيد من المشاورات، حيث كان من المفترض استكمال المفاوضات للوصول الى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضه يقود في مرحلة لاحقة إلى اتفاق شامل بشأن التنمية بالنيل الأزرق، بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عقدت يوم 21 يوليو 2020 .

وقد اعربت دولتا المصب عن شواغلهما إزاء الملء الاحادى الذى قامت به إثيوبيا ، الأمر الذى ألقى بظلاله على الاجتماع وأثار تساؤلات كثيرة حول جدوى المسار الحالي للمفاوضات والوصول الى اتفاق عادل للملء والتشغيل وهو ما سبق وحذرت منه السودان ، حيث اشارت الى بعض العواقب الناجمة عن هذا التصرف الاحادى ،، وأكد وزير الري، “ياسر عباس” على تحفظ بلاده على هذا الإجراء الأحادي الجانب من قبل اثيوبيا بالبدء في الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث وعدد وزير الري والموارد المائية الآثار السلبية لهذا الإجراء غير المقبول على السودان، واعتبر ذلك سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية.

وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة إعطاء الفرصة للدول الثلاث لإجراء المشاورات الداخلية في ظل التطورات الأخيرة، في إطار السعي نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة الفنية والقانونية ، مع منح فرصة اخرى لوضع اجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي اتفق على ان تستغرق أسبوعين، إضافة لضرورة إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف، وشدد وزير الري السوداني على ضرورة منح الخبراء دورا أكبر خلال جولة المباحثات القادمة وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى الان والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض، واتفق الوزراء على معاودة عقد الاجتماع يوم الإثنين المُقبل 3 أغسطس 2020.