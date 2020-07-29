خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي..الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أن مصر حريصة على التعامل مع أزمة سد النهضة من خلال التفاوض وليس الخيار العسكري. مشيرا إلى أن مصر تدعم إثيوبيا في مشاريعها التنموية، مشددا على أن ذلك الدعم لن يكون على حساب نصيب مصر من مياه النيل.

وأشار ” السيسي” خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، إلى أنه “لا داعي لتهديد الرأي العام في مصر بعمل عسكري. قائلا نحن نتفاوض لنستفيد جميعا، ولا يقع ضرر علينا”. وأضاف “عدالة قضية المياه أثبتته الحضارة المصرية القديمة التي قامت على مياه نهر النيل”.

وتابع قائلا: “مصر لديها مبادرة لاستكمال ما تبقى من الأرض الزراعية بنظام الري الحديث وعلينا السعي فيها بجدية. اتخذنا إجراءات مبكرة في مشاريع معالجة المياه وباستثمارات ضخمة تصل لتريليون جنيه”.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلا:” أرجو أن الإجراءات الاحترازية اللى إحنا عاملينها فى موضوع كورونا تستمر وبوعينا وحرصنا خلال الشهور اللى فاتت ربنا سلمها علينا ووصلنا لرقم كبير ثم الرقم بدأ يتناقص”.

وأضاف “مش عاوز خلال التفاؤل اللى بيحصل وتراجع نسب الإصابة وتراجع الوفيات بعد ما عملنا إجراءات صحية متوازنة مع اقتصادية علشان مصالح الناس وسمحنا لمنشآت كتيرة تشتغل علشان قطاعات كبيرة جدا كانت متأثرة ..متخلوناش نضطر نرجعلها تاني علشان صحة وسلامة المصريين.. لو حصل حاجة تاني هنضطر نرجع للإغلاق.. عاوزين الكمامة والإجراءات الاحترازية ..وعاوزين الإصابات والوفيات ينخفضوا ميزيدوش”.

وقدم الرئيس السيسى التهنئة لجموع الشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.