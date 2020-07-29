وبدأ العد التنازلي لاستئناف الدوري

بدأ العد التنازلي لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت منذ يوم ١٢ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث حددت لجنة المسابقات استكمال الموسم بالمباريات المؤجلة اولا بعد عيد الاضحى مباشرة، فيستضيف الزمالك فريق المصري يوم الخميس ٦ اغسطس على ستاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ ١٤ للدوري، في حين يواجه نادي مصر فريق الانتاج الحربي على ستاد الكرة الحربية يوم السبت ٨ اغسطس والمقاصة مع اسوان يوم الاحد ٩ اغسطس على ستاد المقاولون في المبارتين المؤجلتين من الاسبوع الـ ١٨، كما يلتقي الاهلي مع انبي في نفس اليوم على ستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة ١٥، على ان تختتم جولة المؤجلات بمباراتي حرس الحدود مع المصري والاتحاد السكندري مع الزمالك يوم الاثنين ١٠ اغسطس.

واستعدت كل اندية الدوري جيدًا، لاستكمال البطولة من خلال المعسكرات المغلقة التي اقيمت ما بين القاهرة والاسماعيلية وبرج العرب تخللها العديد من المباريات الودية التي شهدت اهدافا غزيرة وتألقًا واضحا لبعض الفرق خاصة الاهلي والزمالك وبيراميدز الذين يبدو انهم كانوا يعملون جيدا حتى خلال فترة التوقف.

وتضاءل عدد المصابين بفيروس كورونا في الاندية بشكل كبير، بعد عزل كل من تم اكتشاف اصابته بالفيروس وتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل جيد، وعمل المسحات اللازمة التي وصلت الان الى عدد ٦ و٧ مسحات في اغلب الفرق.

وكان اكثر الفرق التي تم اكتشاف حالات الإصابة فيها بفيروس كورونا هو فريق الإنتاج الحربي الذي اعلن وجود ١٨ إصابة من بينهم مختار مختار المدير الفني إلا أنه تم شفاء ١٠ لاعبين منهم حتى الان في انتظار انتهاء فترة عزل الباقين للتأكد من سلامتهم، كما شفى ٧ اصابات من طنطا، و٤ حالات من انبي ومثلهم من الزمالك والاسماعيلي وسموحة والاتحاد السكندري واسوان، بخلاف شفاء عمرو جمال لاعب طلائع الجيش، في حين ينتظر الاهلي نتيجة مسحة حمدي فتحي للتأكد من شفائه من الفيروس.

وكانت لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي، قد اعلنت جدول الدوري الاسبوع الماضي بعد ورود الموافقات الامنية على المواعيد والملاعب المدرجة به.