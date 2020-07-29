تداول 142 ألف طن و 2264 حاوية و 4971 شاحنة عامة بميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة

كتب احمد سلامة

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020 حيث تواجد بالميناء 66 سفينة ، و وصلت 15 سفينة ، وغادرت 13 سفينة ، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 26 سفينة من بينهم سفن حاويات ، و بضائع عامة ، و صب سائل ، و مواشي يجري تفريغهم ، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان علي متنهما 61 ألف طن قمح و فحم جاري تفريغهم ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 20 سفينة ، وقد تم دخول وخروج 4971 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية . وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 120 ألف طن ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 22 ألف طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 766 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 1498 حاوية ، وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج ، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع ، و وجه أيضاً ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ ، مشدداً علي ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .