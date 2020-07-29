الشبكات الاذاعية تحتفل بـ ” وقفة عرفات”..غدا

تحتفل شبكة القران الكريم بيوم عرفة من خلال مجموعة متنوعة من البرامج بداية من “حديث الصباح “، و يتحدث حول وقفة مع يوم عرفه – للشيخ محمد حسن قاعود من علماء وزارة الاوقاف ، ثم “منبر الفكر”، يتحدث البرنامج عن يوم عرفة خير يوم تشرق عليه الشمس للدكتور محمود داود بجامعة السويس ، ويليه تقديم مجموعة من الابتهالات الدينية حول فضل يوم عرفه، و فقرات ربط حول فضل يوم عرفة باعتباره يوم أكمال الدين وإتمام النعمة ، ثم برنامج خاطرة دعوية وحديث حول اهمية هذا اليوم ، وعلى مدار اليوم تذاع برامج ، كنوز المعرفة، دقيقة فقهية، أقوال الرسول ، الاسرة والمجتمع ، كتابات الإسلامية ، وتطويع باقي البرامج الحديث عن المناسبة.

ويأت احتفال إذاعة البرنامج العام بوقفة عرفات من خلال استحداث البرامج التالية

اليه سبيلا برنامج حواري ، الفكرة والمضمون نستخلص من كل نسك من مناسك الحج المغزي ورائه والصفة التي يجب ان نتعلمها من هذا النسك وكيفية تنفيذ هذه الصفه الحميدة في حياته مثل السعي بين الصفا والمروة والذي يعلمنا الاخذ بالأسباب والعزم الايجابي علي الفعل وأيضا رمي الجمرات يعلمنا كيف نترك أفكارنا السلبية والشيطانية والعودة الي مبادئ الدين الوسطي بعيداً عن الشطط والفهم الخاطي للدين الحوار في البرنامج يعلمنا ويدعونا الي اكتساب قيم الحج وتنفيذها في حياتنا اليومية وضيف البرنامج الشيخ الشحات عزازي من علما وزارة الأوقاف د. محمد متولي منصور، ثم برنامج حجة الوداع ،الفكرة والمضمون البرنامج يلقي الضوء علي حجة الرسول منذ الإعلان عن الحج ومغادرة النبي ( ص ) المدينة حتى وصولة مكة وأدائه المناسك ثم خطبة الوداع البرنامج سيكون ناقلاً لكل أفعال الرسول في الحج يوما بيوم ووصاياه لامته وضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف ، وفى النهاية تقديم سهرة دينية بعنوان في ضيافة الرحمن تقديم في ليلة الوقوف بعرفة أو ليله العيد الفكرة والمضمون تتناول السهرة مناسك الحج ومعاني وقيم الحج الروحية وكيف يستفيد المسلمون من مناسك الحج وكيف كانت هذه المناسك داعية للقيم الأخلاقية و الإنسانية والتي يحتاج إليها المجتمع حاليا وسيكون ذلك من خلال حوار مع احد كبار علماء الأزهر الشريف أو المتخصصين في الدعوة في الجامعات المصرة الاخري وضيف السهرة د. محمد محمد داود الأستاذ بجامعة السويس

لقاء مع سامي العسالة من علماء الازهر الشريف عن فضل يوم عرفة والدورس المستفادة التي نعلمها لابنائنا ، ولقاء اخر مع دكتورة امال زكي، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي وحوار عن خدمات تكافل وكرامة لتقديم المساعدة للاماكن الاكثر احتياجا ، و دكتور امير محمود، استاذ الطب البيطري عن شروط الاضاحي وقت شرائها.