الخطة البرامجية الكاملة لـ “الاذاعات الاقليمية والموجهه”للاحتفال بوقفة عرفات

ويستمر الاحتفال بيوم وقفة عرفات عبر الشبكة الإذاعات، حيث تحتفل ” الاذاعات الموجهة ” ، من خلال إذاعة برامج دينية هذا هو الاسلام ( حلقتين قبل يوم وقفة عرفات 10 ق حواري يستضيف دككتور عبد الفتاح العواري ويتحدث حول موضوع سنوات الاوبئة والحج في التاريخ الإسلامي وهدي الرسول صلي الله عليه وسلم في الحج كما يتم ترجمة محتوي الحلقتين الي لغات المنطق الإسلامية لإذاعتها بمحطات الشبكة صيام يوم عرفة لغير الحاج 5 ق يذاع لجميع المناطق الإسلامية يوم النحر واداب الأضحية 5ق يذاع لجميع المناطق الاسلامية ، إذاعة تنويهات عن المناسبة في فقرات الربط باللغات المختلفة إذاعة حلقات خاصة من البرامج التالية : برامج باللغة العربية ، برامج باللغة بالعربية صورة من بلدي – مصر التي في خاطري – غنه وذكري – حكايات مصرية – مصر علي الطريق – لقاء الأحبة ( حواري ) ثقافة وفنون ،البرامج باللغات المختلفة ، بانوراما ثقافية ( بالبرنامج الألباني ) لمحاطات مصرية باللغة الإنجليزية والإيطالية والإنجليزية – نادي المستمعين باللغات الفرنسية والإنجليزية والأسبانية – أغاني الأسبوع بالبرنامج البرازيلي إذاعة أغاني مناسبة للعيد .

فيما تحتفل شبكة الإذاعات الإقليمية تحتفل بهذا اليوم ، من خلال اذاعاتها المتعددة ، فعلي إذاعة شمال الصعيد ، الضم علي البرنامج العام لإذاعة وقفة الحجيج بعرفات ، إذاعة برنامج لبيك اللهم لبيك ، إذاعة مسلسل خطوات علي طريق الحج ، تلوين الفترات المفتوحة لتغطية المناسبة الفترة الصباحية ( صباح الفل علي ولاد بلدي والفترة المسائية صوت الجماهير ، اما علي إذاعة القناة

* وقفة عرفات التعريف بالمناسبة – إذاعة فقرات من الاستديو علي الهواء مباشرة علي مدار اليوم – الانضمام الي الشبكة الرئيسية للانتقال الي جبل عرفات لنقل خطبة يوم عرفة ، الاحتفال بموسم الحج ، برنامج مناسك الحج 5ق التعريف بمناسك الحج واهم النصائح والإرشادات التي يجب ان يتعرف عليها الحج دينيا وصحيا

– الاضحية 30ق يوم وقففة عرفات سهرة نتعرف من خلالها علي كيفية اختيار الأضحية وكيفية ذبحها وتوذيعها

– يسعد مساك 90 ق يومي فترة مفتوحة حول الحج وأركانه

علي إذاعة جنوب سيناء

برنامج الكعبة بين الله القاء الضوء علي التطور التاريخي لبناء الكعبة المشرفة

الي عرفات الله حلقة يوم وقفة عرفات يتضمن الحديث عن فضل يوم عرفة وإلقاء الضوء علي ما جيب علي المسلم ان يفعله في هذا اليوم وما ور من أحاديث نبوية عن فضل ذلك اليوم

في مدرسة الرسول ص احاديث نبوية تتناول فضائل الحج وشروط الحج المبرور من خلال استضافة علماء الأوقاف والازهر

الكلمة الطيبة اقوال ووصايا الرسول ( ص ) فيما يخص فريضة الحج وثوابهت

سباعية بيت الله الحرام

إذاعة وسط الدلتا

الحج عرفه برنامج يتناول فضل الوقوف بعرفة ودعاء عرفة وما يستحب فعله لغير الحجاج من صوم ودعاء في هذا اليوم والتركيز علي عرفة كركن اساسي في الحج .

رحلة الشوق والحنين برنامج غنائي يتناول مناسك الحج في انشادي غنائي بسيط

الفترة المفتوحة تتناول الفترة الطاعة واهميتها سواء لله او للكبير وكذلك تتناول اداب الحوار بين افراد الاسرة بما يحقق تماسك وقوة المجتمع .

الأضحية برنامج خاص يتضمن الاضحية ولماذا شرعت في الاسلام وشروطها وعلي من تجب وأيضا وقت الذبح

اذاعة الوادي الجديد ، عرفات الله فترة مفتوحة مع رجال الدين والأزهر والأوقاف حول أهمية وقفة عرفات بالنسبة للحج وكذلك للمسلم ، حجه الوداع فترة مفتوحة مع احد رجال الدين حول ماهية حجة الوداع وما هي الخطبة التي إلقاءها الرسول اثناء اداء حجة الوداع ، معالم من نور لقاءات مع رجال الدين حول المعالم التي يزورها المسلم اثناء اداء فريضة الحج ،ضيوف الرحمن فترة مفتوحة مع احد رجال الدين حول اداء فريضة الحج والمناسك وكيفية اداء الفرائض ،والرسول الانسان برنامج يومي يللتقي برجال الدين حول اداء فريضة الحج والمناسك وكيففية اداء الفرائض .