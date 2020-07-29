خلال لقائه مع رئيس “هيئة الاستثمار”.. المدير العام لـ “ليكيلا مصر”: توجيه معظم استثمارات الشركة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالمهندس فيصل عيسى، المدير العام لشركة “ليكيلا مصر”، والتي تعد من كبرى الشركات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتركز استثماراتها في القارة الافريقية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المستشار محمد عبد الوهاب أهمية الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، وما قامت به الحكومة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية نتج عنها تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري وما تتخذه الحكومة حالياً من إجراءات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين الإنتاج.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى الأهمية التي تحتلها مصر كبوابة لقارة إفريقيا والأكثر جذبا للاستثمار بها خلال الأعوام الماضية، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار تتابع عن كثب الخطوات التنفيذية للمشروعات الكبرى وتعمل على تذليل أي تحديات تؤثر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية في مصر.

وخلال اللقاء، قال المهندس فيصل عيسى، مدير شركة “ليكيلا مصر” إن الشركة تعتزم توجيه معظم استثماراتها إلى مصر خلال المرحلة المقبلة؛ وذلك في إطار خطة الشركة لاستثمار 500 ميجا وات إضافية في مصر، موضحا أن استثمارات “ليكيلا” الحالية في مصر تبلغ نحو 350 مليون دولار، تتمثل في مشروع “غرب بكر” لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمدينة رأس غارب.

وأضاف المهندس فيصل عيسى أن الشركة قامت بتقدم ملحوظ في أعمال التشييد والبناء الخاصة بالمشروع، وقد التزمت الشركة أيضا بدورها المجتمعي خلال أزمة وباء “كورونا” المستجد من خلال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير مستلزمات الوقاية للأسر المتضررة.