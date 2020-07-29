رئيس جامعة أسيوط يفتتح مسرح كلية الآداب بعد تجهيزه وتطويره

كتب سويفى رشدى

افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة رئيس جامعة أسيوط مسرح كلية الآداب بعد انتهاء أعمال تجهيزه وتطويره وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب والسادة وكلاء الكلية لمختلف القطاعات وعدد من رؤساء الأقسام والأساتذة بالكلية والقيادات الإدارية بالجامعة . وخلال الافتتاح أكد رئيس الجامعة على دور العلوم الإنسانية في توثيق الحضارات عن طريق مختلف الفنون والآداب ،مشيداً بدور كلية الآداب وما تضمه من أقسام متنوعة في مختلف علوم اللغات والآداب والثقافة وما شهدته الكلية خلال السنوات الأخيرة من تطور في مستوى الخدمات التعليمية وحضورها في مختلف الأنشطة الثقافية بالجامعة . داعياً إدارة كلية الآداب إلى طرح مزيد من برامج اللغات والترجمة في مختلف لغات العالم وذلك لمواكبة الانفتاح الحضاري والفكري والثقافي الذي يشهده العالم . ومن جانبه صرح الدكتور أحمد صابر أن خطة تطوير مسرح الكلية بدأت فى 2018 وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير حرم الجامعة القديم مع الحفاظ على طابعه المعماري المتميز وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الجامعة ، مشيراً أن مشروع تطوير وتحديث المسرح جاءت لدعم الحركة المسرحية والثقافية وتبنى الأنشطة الطلابية وليكون منارة مضيئة في الحرم الجامعي في مجال فنون المسرح والدراما وهو ما يأتي متواكب مع موافقة الوزارة بإطلاق برنامج الدراسات الفنية المتخصصة بالكلية . وأضاف عميد كلية الآداب أن المسرح يتسع لنحو 350 فرد ومزود بأحدث أجهزة الصوت والضوء وتم تطوير بنيته التحتية وديكوراته بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون المقر وتوفير له الأجهزة الفنية المطلوب بالتنسيق مع الأستاذ محمد جمعة مدير النشاط المسرحي بالإدارة العامة لرعاية الشباب .