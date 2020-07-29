تعليم المنوفية : حظر الظهور الإعلامى او الصحفى للعاملين ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعى

كتب عادل شحتينو

أصدر احمد سويد مدير مديرية التعليم بالمنوفية الأمر الادارى رقم21 وللصالح العام يحظر فيه نهائيا جميع العاملين بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة بالظهور الإعلامى او الإدلاء بأى أحاديث صحفية او إعطاء اى بيانات او معلومات لاى جهة الا بعد الحصول على موافقة كتابية منه شخصيا. وتكليف العلاقات العامة والأمن بالمديرية والإدارات التعليمية بمتابعة صفحات التواصل الاجتماعى وتطبيق القانون بكل حزم على أى موظف او معلم يتجاوز فى حق الدولة ورموزها والقيادات التعليمية وأكد الأمر الادارى على جميع العاملين بالالتزام بذلك وأى مخالف يعرض نفسه للمسائله القانونية كشف سويد انه تلاحظ فى الاونه الأخيرة قيام بعض العاملين بالتربية والتعليم بالظهور الإعلامى او الإدلاء بأحاديث صحفية او إعطاء بيانات او معلومات لجهات أخرى وقد تكون هذه البيانات والأحاديث الصحفية غير صحيحة او ينقصها التدقيق اللازم مما يؤدى إلى حالة من البلبلة والاضطراب ونظرا لعدم الالتزام من البعض بما سبق التأكيد عليه من تعليمات بهذا الشأن