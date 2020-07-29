شركة مترو الأنفاق تكشف عن اسباب تعطل حركة القطارات بالخط الاول صباح اليوم

أعلن أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أنه بعد الفحص الفنى والتحقيقات لعطل الشبكة الكهربائية الهوائية بين محطتى غمرة والدمرداش تبين أن سبب العطل سقوط شداد الشبكة مما أدى إلى فصل التيار فى هذه المنطقة وتعطل حركة القطارات فى الخط الأول .

واضاف متحدث المترو انه لم يستدل على قيام وجود اشخاص بالقاء اية اجسام تسببت فى العطل ، مؤكداً أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم اصلاح العطل وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها، مع الدفع بعدد قطارات فارغة من الركاب بعدد من محطات الخط الأول وذلك لإمتصاص أى زحام ناتج عن العطل ، مؤكداً أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة اى اعطال مفاجئة قد تحدث .