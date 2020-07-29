” النقل”: استخدام القطارات الجديدة بالسكة الحديد وزيادة فى اسعار تذاكراها بدءا من الغد

اكد” كامل الوزير”، وزير النقل، انه سيتم ” غدا” ، الخميس ، البدء فى استخدام العربات الجديدة من قطارات السكة الحديد ، ضمن صفقة الاستيراد من روسيا ، عالية المستوى والتي ترتكز على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لجمهور الركاب، والتى تجسد مستوى الخدمة المتميزة التي ستكون عليها القطارات خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى انه من المقرر زيادة اسعار التذاكر على هذه القطارات المنضمة حديثا للخدمة، مع الابقاء على الاسعار القديمة فىً القطارات الغير محدثة، موضحا ان الزيادات فىً الاسعار قد تصل الى ٢٥ جنيها ، على ان يصبح سعر تذكرة الدرجه الاولى من القاهرة الى الاسكندرية ١٢٥ جنيها بدلا من ١٠٠ جنيه ، وبالدرجه الثانية الى ١٠٠ جنيه بدلا من ٧٠ جنيها ، على ان يتم تطبيق هذه الزيادات تبعا على اى عربة جديدة تنضم لاسطول القطارات ، والتى ضمت أول قطار جديد بالكامل يتكون من جرار جنرال اليكتريك الامريكي الجديد حيث وصل حتى الان 70 جرار جديد من اجمالي 260 جرار مخطط توريدها للسكة الحديد والعربات الروسية الجديدة والتي وصل منها حتى الان 33 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة روسية جديدة مختلفة الدرجات ، مشيرا الى ان الهيئة القومية للسكك الحديدية اصبح لديها اجمالى استثمارات يصل لـ١٤٢ مليار حنيه بنهاية ٢٠٢٤ ، اضافة الى امتلاكها اطوال تصل الى ٩ الاف كيلو متر ، مضيفا ان مديونية الهيئة بلغت ١١١ مليار جنيه” ، منها ٣٥ مليار لصالح البنك المركزى ، علاوة على مصاريف التشغيل والعمرات والصيانة والاجور والتى وصلت الى ٧,٥ مليار جنيه فى حين ان الايرادات لا تصل لـ٥٠٪؜ من الانفاق.