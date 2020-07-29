النقابة العامة للسياحة لـ” عمال مريديان هليوبوليس ” : لا مساس بحقوقكم 

طمأنت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة ممدوح محمدي العاملين بفندق مريديان هليوبوليس بالقاهرة ،الذين

نظموا وقفة إحتجاجية رمزية أمس الثلاثاء تخوفا من تضررهم في حال نقل ملكية الفندق من شركة إلى أخرى ..وقال المحمدي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء انه التقى امس الثلاثاء بمقر الفندق، بممثل اللجنة النقابية ،بحضور مدير عام الفندق ممدوح فرج ،وإستمع إلى مطالب العمال،مؤكدا على أنه لا مساس بحقوق العاملين بالفندق والتي يكفلها القانون ،مطالبا ممثلي العمال وإدارة الفندف بمواصلة الجهود والحوار ،وهذا ما حدث اليوم الاربعاء بلقاء في وزارة القوى العاملة ،جمع بين رئيس الادارة المركزية بالوزارة خالد ابو بكر ،ومدير عام المفاوضة الجماعية جمال جفال ،وقيادات اللجنة النقابية ،وجرى الاتفاق على طلب تحرير مفاوضة جماعية مع الشركة المالكة ،والادارة ،للتأكيد على الحفاظ على كافة حقوق العاملين .

ويشار هنا ان الفندق يعمل به نحو 400 عامل .