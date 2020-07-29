للمرة الثانية خلال 48 ساعة- وزير النقل يتابع أعمال معالجة التربة اسفل العمود المتضرر من عقار الزمالك

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل محطة صفاء حجازي بالزمالك بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق لمتابعة أعمال معالجة التربة اسفل السور الخارجي واحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين واسفل العمود المتضرر من العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك والذي نتج عن هروب التربة اسفل القاعدة الخرسانية لهذا العمود نتيجة مرور ماكينة حفر المترو في مسارها وحدوث تخفيض بالضغوط اثناء عمل الماكينةحيث صرح الوزير أننا نقوم الأن بتنفيذ ما أوصت به اللجنة الفنية الهندسية المكونة من 6 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس والتي أوصت بضرورة أن تكمل الماكينة عملها لتكملة الحلقتين المتبقيتين لتكملة الحقن خلفهما ثم الخروج بالكامل من المحطة وهذا ماتم بنجاح كما نقوم الآن بأعمال الحقن في الساحة الأمامية لسفارة دولة البحرين بجوار العمارة وداخل العمارة وارضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر

وكذلك تم صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر وبمجرد استكمال الحقن وتأمين العمارة سيتم البدء في أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من العمارة لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدا لعودة السكان إليها مشيرا إلى أن

ان العمل مستمر حتى في ايام العيد لسرعة انجاز الاعمال المطلوبة

مضيفا انا تفقدت باب العمارة ومدخلها وهي المناطق التي تتاثر في البداية والمدخل ثابت تمام وتوجهت الى الاسانسير الخاص بالعمارة ووجدت الخلوص ثابت حول كابينة الاسانسير من كل اتجاه مما يدل على ان العمارة ليست مائلة ونحن نتعامل بشفافية تامة وهدفنا سلامة السكان ونحن نقوم بعمل كل مايجعل العمارة مؤمنة تماما .