مد موعد استقبال الأعمال للمشاركة فى مسابقة “أنا المصرى” حتى منتصف أغسطس

قرر قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مد موعد استقبال الأعمال المشاركة فى مسابقة “أنا المصرى” للأغنية الوطنية للشباب حتى منتصف أغسطس المقبل .

وقال جلال، إنه تقرر مد فترة استقبال الأعمال المشاركة فى الموسم الثالث من مسابقة ” أنا المصرى” للأغنية الوطنية للشباب، حتى منتصف أغسطس بدلا من أول أغسطس، نظرا لوجود فترة أجازة عيد الأضحى المبارك ضمن فترة المسابقة، ولاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة فى المسابقة .

تقام المسابقة ضمن فعاليات مبادرة وزارة الثقافة “خليك فى بيتك – الثقافة بين ايديك” التى أطلقتها الوزارة فى مارس الماضى، وتجرى المسابقة في فروع “الغناء – التلحين – التأليف – التوزيع الموسيقي” .

يقدم القطاع هذا العام خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس، ٥ آلاف جنيه.

وشروط المسابقة هى ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل .

يقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات – لحن – غناء ) بصيغة MP3 ويرسل مع استمارة المشاركة على البريد الإلكترونى التالى : anaelmaasry2020@gmail.com

وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة .