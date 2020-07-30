جوجل تخطر موظفيها: العمل من المنزل مستمر حتي يوليو ٢٠٢١

قال ساندر بيشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet الأم لشركة Google ، الموظفين يوم الاثنين الماضي أنه لن يُتوقع عودتهم إلى المكتب حتى منتصف عام 2021.

سابقا تم إخبار العاملين في الشركة ، الذين يعملون عن بعد منذ مارس الماضي بسبب جائحة كرونا ، أنه يتوقع العودة إلى المكتب في يناير 2021.

وقال متحدث باسم جوجل: “لمنح الموظفين القدرة على التخطيط للمستقبل ، فإننا نقوم بتمديد عملنا التطوعي العالمي من المنزل حتى 30 يونيو 2021 للمهام التي لا تحتاج إلى التواجد في المكتب.”

شركات التكنولوجيا انتقلت سريعا لسياسات العمل من المنزل منذ تفشي الفيروس التاجي ، وكانت مترددة في إعادة العمال في وقت مبكر جدًا. وفي مايو ، قال Facebook أنه سيسمح للعديد من الموظفين بالعمل من المنزل بشكل دائم.

تعكس هذه التحركات حقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يتأكد من المدة التي سيستمر فيها جائحة الفيروس التاجي وأثره على الوظائف مستقبلا.