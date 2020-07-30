– وزارة السياحة والآثار تطلق مسابقة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لإبراز جمال الشواطئ المصرية

أطلقت وزارة السياحة والآثار مسابقة للتصوير الفوتوغرافى للهواة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لاختيار أفضل الصور التي يتم التقاطها للشواطئ المصرية، وذلك بالتعاون مع “جروب Nomads” للسياحة والسفر على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرفة المنشآت الفندقية.

تأتي هذه المسابقة في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بتشجيع هواة التصوير بالتقاط صور فوتوغرافية فنية لإبراز جمال الشواطئ الخلابة التي تتمتع بها المدن السياحية الساحلية المصرية، ومن ثم الترويج لها من خلال عدسات المصريين.

ومن المقرر أن تستمر هذه المسابقة حتى يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس الجاري.

وسيتم اختيار ثلاثة فائزين ممن شاركوا بالمسابقة والتي ستنال صورهم أكثر عدد من الإعجاب (Top Likes)، علي موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، والجائزة ستكون عبارة عن رحلة لفردين لقضاء ثلاثة ليالي بأحد الفنادق في ثلاثة مدن سياحية هي العلمين والجونة و شرم الشيخ.

كما سيتم أيضا اختيار أجمل صورتين ويفوز من التقطهما برحلة لفردين لمدة ثلاثة ليالى في فنادق مدينتي شرم الشيخ وسهل حشيش.

علي من يرغب في المشاركة بهذه المسابقة يمكنه وضع الصور التي يتم التقاطها على جروب Nomads على موقع الفيسبوك، وعمل تاج لصفحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt@ واستخدام الهاشتاجات التالية:

‏#SameGreatFeelings

‏#Beaches_in_Egypt

‏#SafeTravels