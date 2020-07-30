د.” احمد درويش ” ضيف ” الحلم المصرى” في اذاعة الشرق الاوسط

يحل د كتور احمد درويش؛ وزير التنمية الإدارية الأسبق ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،، بعد غياب ثلاثة سنوات عن الاعلام ضيفا ببرنامج الحلم المصري في اذاعة الشرق الأوسط ، ليتحدث حول مستقبل العمل عن بعد عقب انتهاء أزمة كورونا والمجالات التي يصلح فيها العمل عن بعد كما يتحدث عن مشاكل وحلول الجهاز الإداري للدولة وكيفية تأهيل الموظفين للتعامل مع التحول الرقمي

د درويش يتحدث أيضا عن معايير اختيار القيادات والمواصفات الواجب توافرها في المدير الناجح كما يتناول الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق معدلات تنمية تسهم في رفع مستوى معيشة افضل للمواطنين

وزير التنمية الإدارية الأسبق في حواره مع احمد إبراهيم لاذاعة الشرق الاوسط يتحدث أيضا عن الحكومة واللامركزية ويطرح رؤيته لكيفية اندماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وايضا كيف تسهم ميكنة الخدمات في القضاء على الفساد والروتين

البرنامج يذاع العاشرة مساء الخميس 6 أغسطس

إعداد وتقديم احمد إبراهيم