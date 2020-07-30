الحكومة تنفى 10 شائعات

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، فى تقريره الأسبوعى للشائعات، 10 شائعات تم تداولها وانتشارها فى أسبوع

وتضمنت هذه الشائعات صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذالتموينية ضمن مبادرة “ما يغلاش عليك وغياب الرقابة على أسواق اللحوم تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وحرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض.وتضمنت الشائعات الاستغناء عن 192 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال تنفيذاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي وزيادة أسعار عقار “ريمديسيفير” لعلاج فيروس كورونا بالأسواق وحظر زراعة القطن بشكل نهائي في مصر وتطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدايةً من العام الدراسي الجديد وبيع قطع أثرية مصرية لصالح” المتحف البريطاني” في لندن ومنح لجان المتابعة بوزارة التربية والتعليم صفة الضبطية القضائية.

توضيح الحقائق والرد على ما يُثار من شائعات#شائعات_حقائق#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء#رئاسة_مجلس_الوزراء Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Thursday, July 30, 2020