تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان

إنتهت امس الاربعاء زيارة الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة إلى السودان ..وكان قد استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الثلاثاءالوزير عباس كامل حيث نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة.

وقد أعرب البرهان خلال اللقاء عن تقديره لزيارة الوزير عباس كامل، وقد طلب نقل رسالة تحية وتقدير للسيد رئيس الجمهورية، كما التقى رئيس المخابرات العامة أيضا خلال زيارته للخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي في السودان حيث أكد سيادته أهمية تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات بما يحقق المصالح بين البلدين.

وفي السياق ذاته استقبل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، رئيس المخابرات العامة حيث ركز اللقاء على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها بما يحقق صالح الشعبين المصري والسوداني، وقد اختتم السيد الوزير عباس كامل زيارته بعقد لقاء مع السيد وزير الدفاع السوداني، وكذلك السيد مدير المخابرات العامة السودانية وذلك في إطار التشاور حول عدد من الموضوعات ذات الأاولوية والاهتمام المشترك بين البلدين.

وتأتي زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى السودان في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتحركات المصرية والسودانية بعد إعلان أديس أبابا ملء السد بشكل أحادي وهو الأمر الذي حذرت منه مصر والسودان من قبل.