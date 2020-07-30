رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة، بجولة تفقدية؛ لمتابعة آخر المستجدات في المشروعات الجاري تنفيذها حالياً بمدينة العلمين الجديدة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الزيارة، بالتأكيد أن الدولة تسعى لجعل مدينة العلمين الجديدة مقصداً للسياحة المحلية والعالمية، وأن تكون من أبرز الوجهات الشاطئية على ساحل البحر المتوسط، وهو ما يتطلب منا أن تكون الأعمال الإنشائية والتشطيبات الخاصة بجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة على أعلى مستوى من الجودة، بحيث تبهر الوافدين إليها من جميع أنحاء العالم.

وفي ضوء ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الالتزام بجميع الجداول الزمنية لكل مرحلة من مراحل الأعمال التنفيذية، مع استمرار الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع العاملين بمواقع العمل في المدينة، حرصا على سلامتهم وحفاظا على حياتهم.

وتفقد رئيس الوزراء منطقة الداون تاون، والعمارات السكنية به، حيث أكد وزير الاسكان أن المشروع يتكون من 40 عمارة بإجمالي 1320 وحدة بمواصفات تشطيب إسكان فوق المتميز، وبمساحات تبدأ من 90 متراً مربعاً، وتخطت نسبة التنفيذ بالمشروع %60 من إجمالي الأعمال، وتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للمشروع بالكامل وجار أعمال تشطيب الواجهات والتشطيبات الداخلية.

وخلال تفقده منطقة “الداون تاون” والعمارات المحيطة به، كلف رئيس الوزراء بوضع خطة تمهيدا لسرعة افتتاح المباني والخدمات في أقرب وقت.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحي اللاتيني بالمدينة.

وقال وزير الإسكان إن الحي اللاتيني يمتد على مساحة 404 أفدنة، ويضم ٦ مناطق بها ٢٤٩ عمارة سكنية، بمستوى تشطيبات فاخرة، ويضم الحي مناطق خدمية متميزة ومواقف انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق، وجار التنفيذ من خلال 6 شركات وبنسبة إنجاز نحو 60% من الأعمال الخرسانية للعمارات، لافتا إلى أن الخطة التنفيذية لمنطقة الحي اللاتيني للمرحلة الأولى هي ديسمبر 2020، ومن المتوقع بدء المرحلة الثانية في أكتوبر المقبل، على أن تنتهي في يونيو 2021 .

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