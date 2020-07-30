“داعش” ينشر فيديو يدعو أنصاره لارتكاب حرائق ويعاود استخدام أدوات التحرير المتقدمة للمواد الفلمية

أصدرت داعش فيديو تحث فيه أنصارها في الولايات المتحدة إلى ارتكاب أعمال الحرق العمد، حيث تضمن الفيديو نموذج لعربة شرطة امريكيه أمامها سياره في وضع الاستعداد التصادم ووفقًا لتقرير صادر عن مركز جهاد ومراقبة التهديدات الإرهابية في الشرق الأوسط تم إنتاج فيديو مدته 4 دقائق ، و تم إصداره خلال عطلة نهاية الأسبوع ، باللغتين العربية والإنجليزية ، و الفيديو تم تحريره بشكل متطور .

ويتحدث الراوي عن كيفية محاربة داعش “النار بالنار” ويتضمن صورة لبندقية على الطراز العسكري أثناء مناقشة كيف لا يستطيع بعض الإرهابيين التمكن من الوصول إلى الاسلحة وأشار إلى ان حمل ولاعة وعود ثقاب لا يجعلهم تحت عين القانون ودافع الراوي عن هجمات الحرق العمد وسلطت الضوء على التأثير المدمر الذي أحدثته الحرائق في أماكن مثل أستراليا واليونان والولايات المتحدة.