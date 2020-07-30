مجموعة السلامِ العربي تهنئ الرئيس السيسي والقادة العرب بعيد الأضحى

وجهت مجموعة السلامِ رسالةً الى الى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئته بمناسبة عيد الاضحى المبارك،اعاده الله باليمن والبركات على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع وقد سلمت الرسالة من قبل للسيد المنسق العام للمجموعة السفارة المصرية بعمان (المملكة الأردنية) وعن طريق السيد الأمين العام للجامعة العربية ضمن رسائل مماثلة إلى كافة الملوك والأمراء والرؤوساء العرب ..ومن أهم ما تناولته الرسالة هو العمل على وقف الاحتراب والنزيف للدماء العربيةوالسعى الصادق لإستعادة العمل العربى المشترك والتضامن لحماية الأمة العربية من مخاطر المخططات والمؤامرات التى تستهدف حاضر الأمة ومستقبلها.

و حملت الرسالةُ تمنيات المجموعة للقادةِ العرب بالصحة والتوفيق لخدمةِ الأمةِ العربية وحمايةِ مصالحها، وتمنت عليهم إطلاق مبادرة عملية من شأنِها إنهاء الحرب في سوريا واليمن وليبيا، وانهاء الانقسام الفلسطينيّ، وذاكَ في إطار مؤسسةِ القمة العربية ،وقطعُ الطريق علي القوى الأجنبية بالتدخل في الشأنِ العربي. كما تضمنت الرسالةُ نشاطات مجموعةِ السلام العربي واتصالها مع أطراف النزاع في هذهِ الأقطار وإمكانيةِ إيجاد حلولٍ توافقية تضمنُ وقفَ الحرب وإحلال السلام والأمن وبدء الجميع بإصلاحِ ما دمرتهُ الحرب، ولتعود هذه الأقطار فاعلة وبدورها الايجابي المعهود في الحياة العربية.

صرح بذلك عاطف مغاوري أحد قيادات مجموعة السلام ،ممثلا عن جمهورية مصر العربية ..

ويشار هنا الى أن مجموعة السلام العربي تجهز الان إلى عقدِ اجتماعها بعد انتهاءِ وباء كورونا، وهناك أكثر من دعوة من عواصم عربية لعقد الاجتماع الذي سيشهد مأسسةَ المجموعة، واقرارُ نظامها الداخلي وخطةُ تحرُكها نحو الملفاتِ الشائكةِ في الوطن العربي، سعياً منها للمشاركة في إحلال السلام في الأقطار العربيةِ التي ابتُلِيت بالحروبِ الداخلية، وقطع الطريق على التدخل الأجنبي في شؤوننا العربية، وكذلك السعي إلى طرح تصورٍ على مؤسسات العمل العربي المشترك من اجل تفعيلها لما فيه خدمة العرب في كل اقطارهم.