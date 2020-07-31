استمرار ظاهرة ذبح الاضاحى فى شوارع الاسكندرية وطوارئ فى السياحة والمصايف لمنع النزول الى الشواطئ

كتب احمد سلامة

شهدت شوارع الاسكندرية خاصة فى الاحياء الشعبية والشوارع الجانبية استمرر ظاهرة الذبح خارج المجازر المخصصة وفى الشوارع بالشكل المعتاد خلال السنوات السابقة دون الالتزام بتعليمات المحافظة والاجهزة الرقابية . وامتلآت الشوارع بمخلفات الذبح والدماء وقيام البعض بالفاء المخلفات فى مطابق وبيارات الصرف الصحى مما ينذر بحدوث طفح للصرف الصحى . من جهة اخرى شهدت بعض الشواطئ مثل ابوقير والانفوشى وشواطئ غرب الاسكندرية تواجدا لاعداد من المواطنين بالمخالفة لتعليمات المحافظة ايضا بعد تكرار حوادث الغرق واختفاء بعض جثث الغرقى . من جهته صرح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إنه نظرًا لآخر قرارات صدرت من رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الشواطئ وهو الإغلاق حتى عيد الاضحى، سيتم وضع خطة محكمة للمرور والمراقبة والمتابعة لتشمل جميع شواطئ الإسكندرية للتأكد من منع المواطنين من نزول مياه البحر، حرصًا على حياتهم وأن سيتم التنسيق مع أقسام الشرطة لتنفيذ الهدف، مع الوضع في الأعتبار شواطئ غرب الإسكندرية، شاطئ أبوقير، التي ليس بها أسوار أو بوابات وسيتم تواجد المراقبين عليها منذ الساعات الأولي من الصباح للتأكد من تنفيذ هذه الخطة. وفيما يخص كورنيش المدينة سوف يتم التنسيق مع مديرية الأمن لتكرار تجربة غلق طريق الكورنيش كما تم في اعياد شم النسيم وعيد الفطر. وأكد علي أنه سيتم التأكد من إستمرار إلتزام جميع الكافيهات والمقاهي بالإلتزام بالنسبة الإستعابية 50٪، وضرورة تواجد جهاز الكشف عن درجات الحرارة، وإرتداء العاملين بالمنشأت الكمامات والقفازات أثناء العمل، وذلك من خلال حملات المرور الدورية المستمرة بجميع الإسكندرية. من جهة اخرى قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، التحفظ على 11.5 ألف عبوة مطهر جل، قبل بيعه في السوق السوداء و47 ألف عبوة من المشروبات السريعة مجهولة المصدر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلعة والغش التجاري. حيث وردت معلومات عن قيام مصنع بتعبئة مطهرات ومياه معدنية مغشوشة وتمت مداهمة المخزن، وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر بداخله على 11520 عبوة “جل مطهر” قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها، و47808 عبوة “مشروبات سريعة التحضير ومياه معدنية” بدون مستندات مجهولة المصدر، و555 كيلو جرام “مسلى” بدون مستندات “مجهولة المصدر” تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.