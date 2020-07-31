وداعا ثروت سرور

ودع حزب التجمع واحد من مؤسسى الحزب وأحد قياداته بمحافظة البحيرة المناضل الراحل ثروت سرور – عضو اللجنة المركزبة وأمين حزب التجمع بالبحيرة الأسبق – و الذى أفنى عمره من أجل الوطن متمسكا حتى لآخر لحظة بمبادىء حزب التجمع فى تحقيق العدل والحرية

ويتقدم النائب سيد عبد العال رئيس الحزب ومحمد سعيد الأمين العام للحزب و قيادته المركزيه وأسرة تحرير جريدة الأهالى

ويتقدم الهيثم تيسير عثمان أمين التجمع بالبحيرة أعضاء الحزب بالبحيرة ومحمود دوير عضو المكتب السياسى وكل أعضاء الحزب بالبحيرة

بخالص العزاء فى الفقيد الكبير ويشاطرون المهندس وحيد سرور والزميلة الصحفيه أمل سرور وكل أفراد الأسرة الأحزان فى مصابهم الأليم ،داعين الله أن يتغمده بالرحمه والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته .