“النقل” : استمرار أعمال استعادة كفاءة واصلاح عمارة الشربتلي بالزمالك خلال إجازة عيد الأضحى 

اعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يتابع على مدار الساعة استمرار تنفيذ أعمال استعادة كفاءة واصلاح عمارة الشربتلي و السور الخارجي واحد الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين بالزمالك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم صلب الهيكل الخرساني لركن العمارة المتضرر و يتم الان استمرار تنفيذ أعمال الحقن في الساحة الأمامية للسفارة وداخل العمارة وارضية مدخل الجراج حول قاعدة العمود المتضرر

وأنه بمجرد الانتهاء من أعمال الحقن وتأمين العمارة سيتم البدء في أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من العمارة لاستعادة الوضع الطبيعي للعمارة تمهيدا لعودة السكان إليها