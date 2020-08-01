محافظ أسيوط يوجه بسرعة اصلاح هبوط أرضى بأحد شوارع حى غرب ومعاينة انهيار جزئى بأحد منازل مركز أبنوب

كتب سويفى رشدى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بسرعة إصلاح هبوط أرضى بشارع بورسعيد بمنطقة المجذوب بحى غرب أسيوط ومتابعة ومعاينة انهيار جزئى بأحد المنازل بمركز أبنوب وتكليف السكرتير المساعد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة انهاء الاصلاح بحى غرب واخلاء المنزل المنهار بمركز أبنوب واتخاذ الاجراءات القانونية . كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث هبوط أرضى مفاجىء بطول 40 متر وبعمق 40 متر بشارع بورسعيد بمنطقة المجذوب بحى غرب ولا يوجد اى تضرر فى المنازل المجاورة . وعلى الفور انتقل المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة لموقع البلاغ للوقوف على أعمال اصلاح الهبوط الارضى بعمق 4 متر وبطول 40 متر بشارع بورسعيد بحى غرب بمشاركة محمد بشير رئيس حى غرب ومسئولى التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والادارة الهندسية بالحى وقوات الحماية المدنية وتم فرض كردون امنى حول المنطقة وجارى مراجعة وفحص خطوط الصرف الصحى والغاز بالمنطقة وجارى الاصلاح ومعرفة اسباب الهبوط وجارى الاستعانة بمعدات ولوادر الحملة الميكانيكية بالحى ومعدات شركة المياه . كما تم تشكيل فريق من شركة المياه والحماية المدنية لاصلاح هبوط ارضى محدود بشارع شلبى بمنطقة ظهر حمام ثابت بحى غرب . ووجه المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة سرعة الانتهاء من اصلاح الهبوط ومراجعة شبكات المياه والصرف بالمنطقة والتنسيق مع رئيس حى غرب للانتهاء من تمهيد الطريق وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة . كما انتقل السكرتير المساعد الى مركز أبنوب لتفقد انهيار جزئى بأحد المنازل وذلك على خلفية اخطار من رئيس مركز ومدينة أبنوب تاج جلال لغرفة عمليات المحافظة وعلى لافور تم تشكيل لجنة من رئيس الحى والادارة الهندسية بالمركز لمعاينة المنزل وعمل تقرير عاجل واتخاذ من يلزم من اجراءات قانونية واخلاء المنزل والتأكد من سلامة المنازل المجاورة .